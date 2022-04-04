有不少家長望子成龍望女成鳳，因此對子女的要求極高，日前就有一名日本高材生透露，高二那年的生日，收到爸媽送給他的生日蛋糕，但蛋糕上的插牌卻不是寫著生日快樂的字樣，而是一道數學考古題，讓他看了哭笑不得。

原PO日前在推特帳號「@Buchikou_01」PO出一張照片，回顧高二時，爸媽送給他的生日蛋糕，畫面中可見，白色巧克力上頭，用巧克力醬寫著一道來自1995年京都大學所出的數學考古題，整片巧克力寫得密密麻麻，即便一旁還有水果點綴，仍讓人看了胃口盡失，但原PO也不禁被爸媽的幽默給逗笑了。

京都大學為日本最高學府之一，科研實力在全球享有極高的聲譽，更被譽為日本「科學家的搖籃」，2021世界大學排名第38名。所幸原PO最終如願考上京都大學的電氣電子工學科，算是一圓當年爸媽的期許。

原PO的考古題蛋糕照片曝光後，隨即掀起網友熱議，不過眾人不是先吐槽原PO爸媽在生日的時候還這麼緊迫逼人，而是被店家客製化的考古題巧克力片給吸引，大讚上頭筆跡工整，又能完整寫完且沒有出錯，可說相當高難度，紛紛歪樓喊話應該給如此用心的店家加錢。