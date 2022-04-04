台灣小吃百百款，因為平價又美味，受到國內外旅客喜愛，而每間店家從開業到收攤都有自己的一套SOP，日前就有網友發現一間雞排店，設置了一個吊掛在水桶內的奇怪電器，讓他看了一頭霧水，貼文一出隨即掀起眾人熱議，更釣出內行人解答背後用途。

原PO日前在臉書社團《爆廢公社》PO出一張照片，好奇問道「請問插著電，放到水裡的那個是什麼啊？」畫面中可見，一個連接插座的掛勾型器具，吊掛在水桶中，讓人看了百思不得其解。

畫面曝光後隨即掀起網友熱議，並釣出內行人出面解答，直指畫面中的奇怪電器是「電湯匙」，「電湯匙，加熱用的」、「那個沒瓦斯時超好用」、「國軍泡麵神器」、「當兵外島洗澡沒熱水都用這招」、「十幾年前我剛到台北，房間裡沒辦法開伙，都是用電湯匙煮麵吃」；也有人歪樓笑說，「電流急急棒」、「人生重來器」。

更有知情網友回應，「有問過雞排店老闆娘，她說這樣收攤洗東西比較好洗，也不用那麼多沙拉脫，這樣也比較健康！」也有人補充說明，「熱水有助於清洗油膩器具，兼省沙拉脫跟水」。