清明節不僅是漢族4大傳統節日，也是農曆24節氣之一，在歷史上還一度成為除了春節以外最受歡迎的節日，其地位可見一斑；但奇怪的是，清明節的傳統習俗中，不但要開心地郊遊踏青，還得悲傷地掃墓祭祖，為何會出現如此兩極的情況呢？

根據《梨視頻》報導，「清明」源自於此時天氣物候的特徵，到了清明時節，春光明媚、萬物復甦，正是農耕和春遊的好時節，但原本並沒有太多文化內涵，然而寒食節、上巳節和清明節的時間相近，為了方便，往往會設立連續假期，到了唐代時，清明和寒食更已經並稱，3個節日結合在一起，使清明變成一個重要的節日。

寒食節在清明前幾天，主要習俗是禁火，不能生火煮食，只能吃事先備好的熟食，因此才被稱作「寒食節」；而掃墓習俗的起源，據說源於古代帝王將相的「墓祭」之禮，不久後民間也跟著效仿，由於寒食節和清明節的時間接近，宋代以後掃墓的習俗便逐漸移往清明節。

上巳節在漢代以前定在3月上旬的巳日，後來固定在農曆3月初3，主要活動是臨水沐浴、洗去身上的穢氣，同時少男少女們也能趁這天約會、戀愛，到了魏晉時期，上巳節除穢的意義已經被大幅減弱，迎春賞遊則越來越興盛，並且逐漸演變成皇室貴族、公卿大臣、文人雅士臨水宴飲的節日，「曲水流觴」也因此油然而生。

3個節日融合以後，掃墓、踏青等習俗，人們都會在清明假期時完成，但這種兩極化的情緒、行為，一度被朝廷視為是對亡靈和鬼神不敬的事情，唐高宗還曾下令禁止過，但清明習俗不但沒有衰退，反而越來越興盛，最後朝廷不得不設立假期，唐代宗大曆13年詔令，每逢清明放假5天，唐德宗貞元6年則加長到7天。