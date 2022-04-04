印度近日發生一起離奇事件，一名鐵道警察正在月台值勤，火車進站時他卻開始詭異自轉，隨後就因為失去平衡跌倒，摔進月台縫隙間，當場被進站的火車輾斃，讓目睹全程的路人和工作人員都嚇壞了，影片在網路上曝光後，也引發網友熱議。

根據《今日印度》報導，這起事件發生在3月27日上午9點左右，位於城市阿格拉（Agra）的拉賈基曼迪（Raja ki Mandi）火車站，從監視器畫面中可以看到，當時剛好有火車駛進車站，而34歲鐵道警察辛格（Regal Kumar Singh）則雙手叉腰、背對著火車值勤，但不久後他像是看到了什麼東西一樣四處張望，接著便在月台上開始詭異自轉，轉了約2圈就重心不穩，往後摔入月台縫隙間，當場被火車輾斃。

原本坐在旁邊等候的路人目睹全程，瞬間被驚悚的畫面嚇到愣在原地，之後不知所措地站起身；而遠處的火車站職員則快速跑來查看，但當警方將辛格拉上月台時，他已經不幸身亡。據了解，辛格已經在該火車站服務8個月，已婚且育有2子，目前他的遺體已經送去驗屍，正在調查死因。

這段監視器畫面曝光後，瞬間引發網友熱議，大家全都被詭異的景象嚇瘋，紛紛留言：「天啊！他為什麼要突然轉圈？」、「到底發生了什麼…」、「他是喝醉了嗎？」、「低血糖嗎？」、「火車進站的時候千萬不要靠月台太近」。

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