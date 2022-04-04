美國加州一名男子在3月中旬帶著愛犬去登山，未料竟從此消失無蹤，不管家人怎麼找都找不到他，直到16天過後，警方才接獲消息，在公園一處偏遠區域中發現男子的遺體，而他的愛犬就坐在一旁，就算再餓再累，也要陪在主人身邊，忠心耿耿的行為讓所有人都為之動容。

根據《紐約郵報》報導，29歲男子奧斯卡（Oscar Alejandro Hernandez）在上個月16日帶愛犬King一起去登山，沒想到竟從此失去音訊，奧斯卡家人透露，他當天駕駛紅色轎車出門，最後一次被人目擊的地方在格里斐斯公園（Griffith Park）東側、旋轉木馬旁的一條步道。

奧斯卡就這樣失蹤長達16天，直到31日晚間，才在公園比較偏僻的位置找到他的遺體，而愛犬King則趴坐在主人身旁，呈現奄奄一息的狀態，眼神流露出悲傷與絕望，救難人員相信，King在這2周期間，一直強忍飢餓和疲憊，對主人不離不棄；新聞曝光後，所有網友都對King忠心耿耿的行為感動不已。

報導指出，奧斯卡的家人接到消息後，便前往公園接走虛弱的King，帶牠到獸醫院接受檢查和治療，而奧斯卡的遺體則被直升機運走調查，目前不清楚到底是誰發現了奧斯卡的遺體，警方也尚未公開他的確切死因。