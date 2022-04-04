現在飼養寵物的人越來越多，寵物美容也越來越興盛，不少飼主為了讓毛小孩在夏天可以過得清爽、舒服，都會定期帶牠們去修剪毛髮。日本一名飼主近日分享自家黑貴賓剪毛前後的巨大差異，只見狗狗從一顆「煤炭球」變身成苗條帥狗，讓網友都相當驚訝，忍不住直呼：「太可愛了！」。

日本網友「@blackiewanko」家中飼養了一隻名叫Razuri的黑色玩具貴賓犬，近日他在推特公開了2張愛犬的照片，只見冬天的Razuri全身臃腫到像是一顆煤炭球，五官也幾乎被蓬鬆捲翹的毛髮遮擋住；不過到了夏天，Razuri就像「換了一隻狗」一樣，剪掉毛髮的牠搖身變成苗條帥狗，看起來清爽許多。

對此推主笑說，Razuri其實並不胖，只是毛髮太過厚重，導致視覺誤差，在冬天的時候因為氣候寒冷，所以推主會特地幫Razuri蓄留毛髮，等到夏天才會帶牠到美容院修剪，以適應逐漸變熱的天氣，而Razuri的外表也因此有了極大變化，剪毛後的體型幾乎是剪毛前的1/2，只剩下牠那雙水汪汪的無辜大眼依舊沒變。

照片曝光後，不少網友都覺得十分有趣，紛紛留言：「我好懷疑這到底是不是同一隻狗」、「原來只是虛胖啊！」、「太可愛了，我被融化了」、「牠的毛可以留一點給我嗎？好想拿來做枕頭，感覺一定很舒服」、「Razuri：瘦身就是這麼簡單」、「Razuri簡直就是小天使」。