每當冷氣團報到，連連下探的低溫總讓人直呼「凍未條」，除了多穿幾件保暖衣物，現代人也會使用空調或是暖氣禦寒，然而古代沒有這些先進的科技產品，尋常百姓多半都是燒炭取暖或是喝烈酒暖身，不過對於生活豪奢的皇家貴族而言，光是取暖方式就花招百出，尤其是名為「妓圍」、「肉陣」的取暖方式更是無限風流，只是苦了一票女人。

根據《搜狐網》報導，北京故宮博物院開放後，不少遊客都能明顯感受到，相較於其他宮殿，一踏進養心殿就會感到一股陰冷的氛圍，且環境相當潮溼，漸漸的鬧鬼傳聞甚囂塵上。事實上，《明史太祖本紀》、《明史地理志》等史料就曾記載，古代冬季嚴寒，加上沒有暖氣的技術，為了達到保暖效果，便會讓熱水通過管道，使養心殿裡的溫度提高。

然而相較於正常的取暖方式，唐玄宗就曾異想天開，找來一眾宮女解開衣服，接著將手伸進宮女懷中，藉由宮女的體溫進行取暖，這樣的方式雖說皇帝是舒服了，但卻讓每個宮女叫苦連天，甚至染上風寒。無獨有偶，唐玄宗的弟弟岐王李范，因為從小好色，也同樣叫來年輕貌美的侍女，直接將手伸進侍女懷中貼身取暖，美其名曰「香肌暖手」。

唐玄宗的哥哥申王李成義甚至發明了「妓圍」這種變態的取暖法，每到寒冬就會命令一群宮妓，圍坐在他的周圍抵擋寒氣。不過比妓圍更勝一籌的，則是楊貴妃的堂哥楊國忠，每當冬天出行時就會挑選不少身材肥胖的侍女，走在他的前方替他擋風禦寒，人稱「肉陣」。

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