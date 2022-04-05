和平分手是最理想的情況，但不是每對情侶都能好聚好散。大陸山東一對新人日前舉辦婚禮，新郎的前女友特地送來祝賀的紅布條，然而上面寫著「孩子我打掉了，你安心結婚吧！」，讓現場氣氛頓時陷入一陣尷尬。

紅布條上寫著「孩子我打掉了，你安心結婚吧！」。(圖/翻攝自騰訊網)

根據陸媒報導，近日網友分享一段新郎迎娶新娘的畫面，只見原本應該喜氣洋洋的現場，背後的牆上卻掛著2個紅布條，分別寫著「孩子我打掉了，你安心結婚吧！祝新婚快樂！」、「這個新郎我睡過，哪裡不懂你問我」，疑似新郎的前女友不甘心他拋棄自己娶別人，特地訂製紅布條，在婚禮當天送過來。

現場許多賓客看到紅布條都感到十分尷尬，不過這對新人並沒有因此受到影響，新娘下了禮車後，只是看了幾眼紅布條上的字，接著就淡定地繼續和新郎進行儀式，最後婚禮也順利落幕。

照片曝光後引發熱議，部分網友認為前女友的心態和行為相當不可取，紛紛留言：「這就是典型的得不到就毀掉」、「說啥都沒用，新娘不是你」、「笑到最後的才是贏家」；但也有人表示，這很可能是新郎朋友設計的，並不是真的前女友準備的布條，「這麼扯還沒人拉掉，是設計好的吧」、「這只是新郎朋友的惡作劇而已，真的前女友來鬧事，男方家人會讓紅布條掛上牆？」。