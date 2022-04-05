在這個萬物皆漲的時代，買房動輒千萬起跳，不過英國一名58歲男子幸運的在2020年，以1歐元（約新台幣32元）買到了一棟位於義大利西西里島的中古屋，讓他欣喜萬分，沒想到幾個月後這棟夢想中的房子卻成了他的一場惡夢，最後只好轉手賣出。

根據《鏡報》報導，義大利有許多小鎮因為人口不斷減少，導致房子被閒置，穆索梅利（Mussomeli）甚至僅有1萬名左右的住戶，為了吸引人口移入，小鎮特別針對外國人推出「1歐元買房計畫」，不過有些房子因年久失修，買主必須自行修繕。

碰巧英國男子麥卡賓（Danny McCubbin）想在英國脫歐後移居義大利，於是早在2020年12月底，就以1歐元（約新台幣32元）的價格，買下一棟位於鎮上歷史街區的房產。

不過麥卡賓始料未及的是，義大利當局祭出新政策，不僅對房屋裝修的稅收優惠進行減免，還提供環境友善建築、升級抗震等重建補助，導致當地建築公司在短期內突然變得十分搶手，麥卡賓光是要預約建築施工團隊就耗時好幾個月，原先入手的房子屋況也越來越差，「等我找到一家建築公司的時候，翻新房子的費用已經暴漲了超過一倍」。

麥卡賓認為，這些額外的支出成本已經遠遠超過他能接受的範圍，於是果斷選擇放棄，並將房子轉手賣回給房地產仲介公司。後來麥卡賓又花了8000歐元（約新台幣25.3萬元）買下鎮上另一棟便宜的房產，也因為屋況不差，所以這次他花費5000歐元（約新台幣15.8萬元）找來2名建築工人，只花一周的時間就順利完成裝修，並安頓下來。