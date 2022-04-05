愛新覺羅是清朝國姓，皇室貴族幾乎都出自其家族，然而隨著清朝滅亡後，愛新覺羅後代為了自身安全，刻意改變姓氏、隱藏身分，究竟他們都去哪了？又改成了哪些姓氏呢？

根據《梨視頻》報導，愛新覺羅雖然是清朝國姓，在滿文史料中卻很少出現，像是《滿文老檔》和《滿洲實錄》中，一共就只出現過3次，而且原本只是一個小眾姓氏，甚至沒被列入滿族8大姓之中，不過自從努爾哈赤建立後金，到清朝滅亡溥儀退位為止，後金、清朝共存在296年，經歷了11代12位皇帝，愛新覺羅後代繁衍十分迅速，人口也逐漸增多。

但清朝滅亡後，大多數愛新覺羅後代為了避免遭遇危險，紛紛改姓、隱瞞身分，根據清帝退位時的規定條款《清室優待條件》，嫡系後裔主要都姓為「金」，因為愛新覺羅在滿語中有「黃金」之意，比如大陸地質學家金毓嶂，就是溥儀的姪子，而其他的後代則改為艾、羅、肇、洪、趙等漢姓。

再者，還有人對自己皇族的身分避而不談，直接棄用姓氏，以原本的名為姓，像是大陸大書法家啟功，原名為愛新覺羅‧啟功，是雍正嫡派後裔；反之，也有人以身為皇室後裔為榮，保留或恢復原本的姓氏，像是大陸書法家愛新覺羅·毓嶦、大陸女演員愛新覺羅·啟星等，最近在日本也有一名眼科診所的女院長，因為姓氏為愛新覺羅而成為熱門話題。