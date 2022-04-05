清明連假期間，不少人攜家帶眷返鄉祭祖，不過網路上近日卻瘋傳一段影片，畫面中只見一名年輕人站在祖先的墓碑上，拿著水管不斷亂噴，還影響到一旁的往生者安寧，影片曝光後隨即引爆網友怒火。

有網友日前在臉書社團《爆廢公社公開版》轉貼一段影片，並且爆氣飆罵「晚上睡覺肯定腳上會有瘀青，實在有夠歐北來（台語，意指行為亂來）！」畫面中可見，一名年輕男子逕自站在祖先墓碑上，貌似要清洗，沒想到下秒卻異常興奮的拿著水管，四處狂噴，就連周圍的墳墓也遭殃。影片還搭配電音音樂。

雖然影片的拍攝時間地點以及拍攝者不明，但如此不莊重的行徑，立刻引來眾人撻伐，紛紛留言痛批「公嬤看了流眼淚兼搖頭」、「到時卡到，求哪尊神都沒用了」、「晚上腳骨會被打斷」。

也有人分享自己的經驗，「我記得我之前在掃墓時亂講了一句玩笑話，當天晚上車禍腿骨裂了！這個我看事情大條了」、「我不迷信，但是今年掃墓因為鞋子突然壞掉，我把鞋底拔掉隨便丟在人家的墳旁，很不幸的，我晚上走樓梯時就摔了狗吃屎當場噴血，我不迷信，一切都是巧合，但下次我不會在墳墓亂丟垃圾」。