近日一段影片在網路上瘋傳，巴西一隻老鷹闖入民宅，還躺在床上休息，讓住在這裡的母女嚇一大跳，為了將老鷹趕出屋外，媽媽鼓起勇氣，用衣服包住牠的爪子，把牠放在靠近門的沙發上，而老鷹似乎也因此受到驚嚇，全程都瞪大眼睛、張大嘴，逗趣的表情讓網友全笑翻。

根據《UNILAD》報導，巴西女子帕洛瑪（Paloma Viana）和父母住在里約熱內盧，3月22日當天，她本來坐在屋外，看愛犬在庭院玩耍，未料突然有暴風雨來襲，她只好急忙帶著愛犬返回屋內，下秒卻突然感覺有東西從頭上飛過，定睛一看才發現竟是一隻老鷹。

這隻老鷹闖入帕洛瑪家中後，便停在臥室的床上休息，帕洛瑪見狀立刻把媽媽叫來，不知所措的她們原本想打電話請消防隊幫忙，「但媽媽說不要，就勇敢地靠近老鷹」，從影片中可以看到，她的媽媽先用衣服把老鷹的爪子包起來，接著將牠移到客廳的沙發上，並把大門打開，以便牠可以隨時飛走。

帕洛瑪透露，媽媽在第一次嘗試抓住老鷹時，不小心被爪子劃傷，幸好並沒有大礙，後來媽媽開始和老鷹對話，說不會傷害牠，要牠自己飛走，這隻老鷹也乖乖聽話，只待了10分鐘就離開；帕洛瑪強調，這隻老鷹沒有因此受傷，最後一次看到牠是在鄰居的屋頂上。

影片曝光後，立刻吸引大批網友關注，截至目前為止觀看次數已經超過590萬，由於老鷹全程的表情都相當驚恐，不但瞪大雙眼，還一直張著嘴巴，網友們都覺得相當逗趣，紛紛笑說：「可憐的老鷹，看起來嚇壞了」、「牠的臉會不會太驚恐了」、「牠驚恐的表情好可愛」、「妳媽媽太勇敢了，要是我會直接跑出這個家」。