歷史上女性掌權執政的朝代不多，其中漢朝的呂雉便是其一，而她最為人所熟知的是她將自己的情敵戚夫人做成「人彘」，就連開國將領韓信同樣慘死在她手下。不過呂雉在掌管漢朝時也算是有所作為，當匈奴軍事統帥對她百般調戲時，她隱忍之餘，對全國15歲少女下達了一道命令，當時許多人不解她的用心，直到57年後才明白她的高明之處。

根據《搜狐網》報導，匈奴侵擾中原王朝邊境長達800年之久，呂雉在丈夫劉邦死後，獨攬大權，當時冒頓單于仗著兵力正盛，寫了封信向呂雉請婚，信上侮辱意味濃厚，內容大意是「我冒頓單于的妻子早早便死了，而妳又是一介寡婦，不如我們兩個在一起過吧，豈不是一件美事」。

呂雉當下氣炸了，但無奈實力不如人，只能忍氣吞聲，畢竟此時發動戰爭，無疑以卵擊石，於是呂雉回信婉拒了冒頓的「好意」，還附贈不少金銀珠寶像他示好。但呂雉轉頭立即下了一道命令，要求全國少女必須在15歲前結婚，目的就是要透過早婚，加速人口成長，畢竟在古代，人口數多寡幾乎等同於國力的象徵。

呂雉的這一命令無疑是明智的，據統計，西漢建國之初，人口僅400萬左右，然而到了漢武帝時期，人口高達3200多萬，足足有8倍之多。當時執政的漢武帝對於匈奴頻頻進犯早已看不順眼，最終在公元133年發動戰爭，此時距離呂雉頒布的早婚令已過了57年，在強大的國力支撐下，西漢鐵騎將匈奴打得潰不成軍。而漢武帝之所以能一而再再而三的征討匈奴，憑藉的正是人口數量上的充裕，因此呂雉可說是功不可沒。