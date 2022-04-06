超市、賣場為了吸引顧客消費，會用盡各種銷售手段。最近日本一間超市為了販賣鯊魚肉，竟直接展示出一整顆巨大的鯊魚頭，讓經過的顧客全看傻了眼，一名網友將這個衝擊性的畫面分享到推特上，瞬間引發熱烈討論。

根據日本媒體《Excite》報導，網友「@asupara0gass」近日前往位於島根縣出雲市稻岡町的一間超市購物，由於本身就從事漁業相關工作，所以購物時經常會從海鮮區域開始逛，未料竟在推銷魚肉的冷凍櫃旁，看見一個巨大的鯖鯊頭，讓他嚇一大跳，並拿出手機將這難得一見的畫面拍攝下來。

從照片中可以看到，這隻鯖鯊表情兇狠，露出尖銳的牙齒，旁邊還擺放著魚鰭等被切下的部位，讓人看了不寒而慄，而鯊魚肉1公克只賣38日元（約新台幣9元），讓推主驚呼：「實在太便宜了，我覺得這是一種相當激進的銷售方法」。

推文發布後，吸引超過23萬人按讚，大家看到照片也都覺得十分驚悚，紛紛留言：「光是看照片就能聞到濃濃的血腥味」、「視覺衝擊」、「我家附近的超市也擺了一隻長尾鯊和翻車魚」、「真可怕……好像下一秒就會復活咬人」、「如果我超市逛一半突然看到巨大鯊魚頭，一定會立刻被嚇死」。

事後推主也出面解釋，雖然超市擺放出這麼「新鮮」的展示品，現場卻沒有任何異味和血腥味，出於好奇他買了一些鯊魚肉，並以油炸的方式料理、食用，「味道很淡，最好要調味一下，吃起來的口感和一般的魚差不多」。