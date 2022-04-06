現代大多數國家都實行「一夫一妻」制，但有些人仍渴望享齊人之福的感覺。巴西一名男模娶了第一任老婆後，又在去年舉辦婚禮，迎娶另外8名女子，未料近日其中一名老婆，以懷念「一夫一妻」為由，跟他提離婚，讓男子感到相當震驚，但他也誇下海口，表示未來想再多娶2人，湊滿「10人老婆團」。

Brazilian bigamist reveals he's being divorced by one of his NINE 'wives' because she 'misses monogamy' https://t.co/Mh7jb4z95F — Daily Mail Online (@MailOnline) April 4, 2022

根據《每日郵報》報導，巴西男模亞瑟（Arthur O Urso）和第一任老婆盧安娜（Luana Kazaki）結婚後，又在去年於聖保羅舉辦婚禮，迎娶另外8名女子，但由於巴西並不允許一夫多妻，所以這場婚禮不具有法律效力，不過亞瑟認為，這場婚禮仍充分表達他對於一夫一妻制的抗議。

然而最近，亞瑟的9名老婆中，一名叫作阿加莎（Agatha）的女子向他提出離婚，她渴望獨佔亞瑟全部的愛，但始終無法完成心願，因此決定離開這段多角戀關係。對此，亞瑟十分惋惜，「這沒有道理，我們必須分享。我對離別感到難過，更對她的藉口感到驚訝」，更直言其他老婆都認為阿加莎的心態錯誤，「她接受這段婚姻是為了冒險，而不是為了自己的感受」。

阿加莎的退出讓亞瑟失去一名老婆，他表示短時間內不會找新人取代，但未來希望能再娶2名女子，讓老婆團的人數增加到10人，「我一直以來的願望就是擁有10個老婆，現在我只有一個女兒，希望以後能和每個老婆都生孩子，我對她們每個人的愛都是一樣的，因此只和其中幾個人生小孩是不公平的」。