很多故事溝通完沒有馬上分享很快就會忘記，然後新的個案又堆疊上來，但今天這個故事，我卻一直惦記著想要分享，因為個案的媽咪正代表著很多同樣放不下的主人糾結的心情。

Money是一隻馬爾濟斯，貼切一點說，應該算是媽咪的「第三個孩子」，前面兩個哥哥很優秀都到國外工作去了，所以就帶回這隻馬爾濟斯代替他們盡陪伴父母的孝道。Money完全通人性，媽咪可以用自己的方式跟Money溝通，如果媽咪的問題Money認同，就會舔舔媽咪的臉，如果不認同，就會把臉別過去。

我發現很多主人都有這樣的能力，跟毛孩約定一種方式，眨眼也好，舔臉也罷，來獲得yes或No的答案，且屢試不爽，如此密合的關係，很容易養出一隻貼心小棉襖。「你最愛媽咪對不對呀？」每當這樣問時Money總是舔舔媽咪的臉，讓這位渴望愛的媽咪深深被療癒。

媽咪因此變得更開朗，「透過牠，我才開始感受到被愛的感覺，知道了自己也值得被愛」，而這個正面的力量也意外的改善了夫妻關係，所以媽咪認定Money是她的恩人。

Money生前若是認同飼主的提問，就會舔舔對方的臉頰。(圖/Money媽咪 授權提供)

可以想見當這樣貼心的小棉襖不在了，媽咪是如何的撕心裂肺久久走不出來，「我最難過的是，喪葬費還是Money自己出的！」原來每年過年全家都會包紅包給Money，每當媽咪說要幫牠存起來時，Money就把臉別開表示不同意，顯示祂很在意這是牠專屬的錢錢。只是當存了兩萬多時，Money卻走了，先生也沒多想，就直接拿去付了Money的喪葬費剛剛好。

但先生這個無意的舉動卻像一粒沙子一樣掉進媽咪的眼睛裡，讓她淚流不止，媽咪糾結在Money這麼珍惜這些壓歲錢，怎麼可以最後喪葬費卻讓牠自己付！我建議媽咪「那如果您放個兩萬塊到紅包袋裡還給牠，您覺得好嗎？」媽咪說：「我怎麼沒想到」。也許是當局者迷，這麼簡單的事，媽咪卻被困了好幾個月，把自己綑綁在傷心裡。

而這正是許多主人的寫照，不但沒有力量走出來，還會拿很多事來讓自己陷入更深的悲傷中，包括這位媽咪一直深信Money是觀世音菩薩派來的小天使，牠走的那天，正是媽咪到觀音廟幫牠祈福不在家的那一刻，媽咪又覺得「怎麼要幫你祈福，你卻走了」，但媽咪也深信這是冥冥中菩薩的安排。

說也奇妙，以往我會幫要溝通的離世毛孩念經迴向，那天要跟Money溝通前，我就直接翻到觀世音菩薩普門品，Money跟我說，請媽咪想牠時就念跟觀音有關的經文，這樣就可以跟牠產生連結，「不要再一直找溝通師跟我溝通了，不然會干擾我的修行哦！」「Money今天願意來溝通，就是要講這個，這個最重要！」

很多主人已經做過離世溝通還一直換人再做做看，總是說著「我沒有要干擾祂呀，只是很想祂呀」，主人們總是這麼堅持著，Money的媽咪應該也是這樣吧，無法放下跟寶貝之間的任何連結，但經過小棉襖親口說出後，也算是給媽咪一顆懸著到處找溝通師的心，指引出一條明路。