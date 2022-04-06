喝茶並不是華人自古以來的習俗，雖然起源如今已不可考，但從史料可以得知，茶文化從唐朝開始興盛，只不過當時的茶和現在的茶有很大的差異，古代人們不只會以熱水泡茶，還會往裡面添加蔥、薑、蒜等辛香料，在現代人的眼裡看來，完全就是一道「暗黑料理」。

根據《梨視頻》報導，茶飲從唐朝開始在中原興盛，單獨作為飲料飲用，只不過當時的人們會在茶中添加辛香料，包含花椒、蔥、薑、蒜等等，並煮成一大鍋類似於湯的飲品，撈進容器中咀嚼享用，因此喝茶又被稱作「吃茶」，在唐朝還誕生了「茶聖」陸羽以及「茶仙」盧仝，分別寫下經典的齊名作品《茶經》和《走筆謝孟諫議寄新茶》。

飲茶從唐朝之後受到風雅人士喜愛，到了宋朝甚至流行起「鬥茶文化」，以比賽的形式品評茶質優劣，評判時主要看湯色、湯花和茶味。湯色即茶水的顏色，以純白為上品，其次分別為青白、灰白和黃白色；湯花則是指茶面泛起的泡沫，主要分為2種標準，第一是湯花的色澤，以鮮白為上，第二是湯花泛起後，水痕出現的早晚。

明朝時朱元璋認為舊有的飲茶法過於勞民，於是化繁為簡，「泡茶法」逐漸成為主流，不但茶壺隨之變小，喝茶的工具也從碗變成杯子；至於清朝的飲茶文化，最主要的改變就是「蓋碗」的盛行，又稱作「蓋杯」，由茶蓋、茶碗和茶托組成，喝茶時得先用蓋子刮幾下，再一口一口地慢飲，展現出優雅、高貴的氣質。