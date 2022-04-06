澳洲2名男子近日出海釣魚，花了4.5小時才將一隻巨大的鯊魚拉上漁船，未料這隻鯊魚將近4分之3的身體，都已經被不知名的生物啃食殆盡，頭和尾巴只剩下一排魚骨連接，駭人的模樣宛如「喪屍鯊」，讓他們驚嚇不已。

薩米和肖恩花了約4.5小時，才將這隻長尾鯊拉上岸。(影片來源/YouTube/Sammy Hitzke Fishing)

根據《鏡報》報導，澳洲男子薩米（Sammy Hitzke）和朋友肖恩（Shaun Whale）日前在昆士蘭海岸展開釣魚之旅，過程中發現有大魚上鉤，仔細一看似乎是鯊魚，讓2人相當開心，然而就算使盡吃奶的力氣，也遲遲無法將鯊魚拉上岸，最後雙方「激戰」了約4.5小時，好不容易才把鯊魚拉到漁船上。

不過更驚人的是，這條鯊魚近4分之3的身體都被不知名生物啃食殆盡，頭部和尾巴中間只剩下一排魚骨，衝擊性的畫面讓他們都嚇一大跳，薩米驚訝地表示：「這是史詩級的發現，鯊魚失去了4分之3的身體，攻擊牠的肯定是某種深淵怪物」，肖恩則說：「這次釣魚讓我精疲力盡，這可能是我在海洋中見過最瘋狂的事情」。

2人根據鯊魚的特徵推測，他們釣到的應該是一隻長尾鯊，並將釣魚的過程分享到YouTube上，網友們看到影片都震撼不已，紛紛留言：「這太瘋狂了，無法想像你們的肌肉之後會有多痠痛」、「這真的太驚人，到底是什麼怪物會吃了鯊魚」；還有人猜測攻擊鯊魚的怪物很可能是大王烏賊（Giant Squid），「我覺得應該是大王烏賊幹的，這個傷勢看起來不像別的鯊魚造成的」。

長尾鯊主要分布於遠洋帶，目前已被世界自然保護聯盟（IUCN）列為瀕危保育動物；大王烏賊則是世界最長的無脊椎動物，以大型深海魚類和其他頭足類生物為食，狩獵時會用長觸手捕捉、以鋸齒狀的吸盤夾住獵物兩側，並將牠們帶往嘴部，用類似於鳥嘴的喙將獵物切碎食用。