現代上班族想要請假，都必須想出合理的原因，否則很可能不會被批准。近日香港一名網友分享了一張照片，畫面中是一塊記錄古埃及工人出勤狀況的石板，只見當時的工人請假理由百百種，還有釀造啤酒、處理家人遺體等奇葩理由，讓大家都嘆為觀止。

Reasons recorded for worker absence on this 3,200 year-old ancient Egyptian attendance register include ‘embalming brother’, brewing beer’ and ‘scorpion bit him’ 😳. From Deir el-Medina (Thebes).#Archaeology pic.twitter.com/xEvMOzN1rW — Alison Fisk (@AlisonFisk) February 9, 2022

香港網友近日在《LIHKG論壇》發文，分享一塊收藏於英國大英博物館的石灰石版照片，據博物館官方網站說明，是塊石板來自公元前1250年，也就是埃及第19王朝（19th Dynasty）法老「拉美西斯二世（Ramesses II）」在位時期，上面記載著40多名工人的出勤紀錄，若是請假就會以紅字標示出請假原因。

而這群古埃及工人請假的理由，除了生病和被蠍子咬等健康狀況，以及祭拜祖先、拜神等宗教信仰因素以外，還有許多奇葩的理由，像是釀造啤酒、蓋房子等，甚至有人還詳細說明要包裹家人的遺體，或做防腐處理等，這些理由放在現代，幾乎是難以想像。

網友們看到石板後，全都感到震驚不已，紛紛留言：「屍體防腐在當時是所有普通人都能擁有的技術嗎？」、「幫屍體防腐是古埃及人的日常嗎？」、「原來幾千年前的人就已經要上班了」、「釀造啤酒？現代人光喝酒宿醉都不敢請假」、「以前的人請假真容易，好羨慕喔」、「現代人與其說是上班族，不如說是社畜」。

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