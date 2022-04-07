現代人在工作上若要認識彼此，第一步都會先交換名片，那古代人又是如何進行人際交往呢？其實名片早在2000年前漢朝就已出現，在漢代的典籍資料中顯示，當時的人若要拜訪他人，必須事先準備「謁」或「刺」，形式類似於現代的名片，而且當時的名片不僅只是認識彼此的工具，甚至是謀取一官半職的方式。

根據《梨視頻》報導，漢朝時若要拜見他人，不能兩手空空上門，而是要先遞交拜見的「謁」或「刺」，才能顯示個人的誠意，在東漢劉熙在《釋名 釋書契》寫到「謁，詣也。詣，告也。書其姓名於上告所至詣者也。」表示地位較低或年幼者，拜見官員或年長者，往往會先遞一張名刺，上面寫有名字，還有爵位與鄉里，因此又稱為「爵里刺」。

名刺上除了刻有姓名、爵里外，還會有問候語等，在魏晉南北朝出土的名刺中，後期問候語越來越客氣，甚至衍生出固定格式，例如「弟子吳應再拜，問起居，南昌字子遠」、「弟子高榮再拜，問起居，沛國相字萬綬」、「弟子朱然再拜，問起居，字義封」、「童子史綽再拜，問起居，廣陵高郵字澆瑜」，而且名刺也用於陰間，因此漢魏墓葬中也常能找到。

直到唐朝，造紙業開始發展和普及，名刺漸漸不再用竹木削製，而是改用紙製，被稱為「名帖」或「名紙」，古代人社交時，除了使用名帖外，還有用於向親人、朋友、師長、官員拜謁寒暄的門狀、拜帖，新年時也會送上「拜年貼」、「飛貼」作為問候，到了宋朝，使用名刺拜年成為當時相當普及的社交方式，也可以說是最早的賀年卡。

名刺除了問候外，還用於舉薦人才，由於古時科舉取士名額有限，因此有些人會透過與官場權貴攀關係的方式，為自己謀取一官半職，唐代王泠然在《論薦書》寫下「僕竊謂今之得舉者，不以親，則以勢；不以賄，則以交；未必能鳴鼓四科，而裹糧三道。」可見當時的科舉風氣，學子們為了與權貴有交集，多會先遞交名刺再由門人引見。

從西漢就有投遞名刺的文化，但隨著時間改變，形式與規範也越來越複雜，例如明朝按禮儀規矩，唯有位尊者才可使用紅色名帖，而且稱呼與顏色等很講究，製作材料也不同，主要用於彰顯尊貴的社交地位，也體現出投遞名刺有地位不平等的現象，與現在的交換名片有些不同。唐朝詩人李白也曾使用過名刺，他曾在《上安州裴長史書》寫到，「又前禮部尚書蘇公出為益州長史，白於路中投刺，待以布衣之禮」，指李白在路上向蘇公投遞名刺，成功引起對方注意。