基因太強大！美國洛杉磯一名21歲辣媽僅155公分，但她的丈夫卻高達190公分，2年前他們產下第一胎，不過孩子遺傳到爸爸的高個子基因，剛出生的身長達22英寸（約56公分），生產時造成母親的尾椎骨折，可說是非常罕見。

根據《每日郵報》報導，媽媽夏敏（Sharmin Brunell）日前在抖音（TikTok）分享生產時的意外，提到她身高僅5英尺1英寸（約155公分），而丈夫葛雷漢姆（Graham）則高6英尺3英寸（約190公分），夫妻倆的「最萌身高差」經常讓人羨慕，2年前她懷上第一胎「阿瑪雷」（Amaré），卻成了她惡夢的開始。

兒子遺傳到父親高個子基因，出生時就高22英寸（約56公分），比正常嬰兒還要大，不過夏敏體型較小，導致她的尾椎在分娩時骨折。美國分娩教育學院（FACCE）研究員迪娜（Deena Blumenfeld）表示，孕婦分娩期間和分娩後，經常出現尾椎骨疼痛等症狀，但尾骨骨折卻很少見，生產前若已有過尾椎骨折或嬰兒體型太大，都可能造成母親尾椎骨折，建議尾椎曾受傷的產婦，應採用直立或前傾的姿勢分娩。

夏敏表示，分娩時她尾椎骨折，除了嬰兒體積太大外，生產姿勢也是造成骨折的原因之一，當時她是以仰臥的姿勢生產，「我現在才知道這是最糟的姿勢，但多數醫師都會強迫孕婦以此姿勢生產，因為這樣對他們來說較方便」，而尾椎骨折導致她產後持續痛了2年，如今兒子已2歲，由於他身高比正常孩子還要高，因此衣服已穿到5歲的尺寸。