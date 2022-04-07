外國一名女子在婚禮前夕，發現未婚夫的電腦裡，竟存著許多女同事，甚至是她親妹妹的私密照，並將這些照片拿來滿足自己的慾望，恐怖又誇張的行為讓女子相當崩潰，氣得當場就解除婚約，和未婚夫分手。

根據《每日星報》報導，25歲女子瑪莉亞（Maria）近日在TikTok上傳影片，透露自己有一個即將在3個月後結婚的未婚夫，婚禮已經準備的差不多，喜帖也都發出去了，但前陣子卻讓她發現有關於未婚夫、極具衝擊性的秘密。

瑪莉亞最近正在求職，不過她的電腦壞掉了，所以暫時借用未婚夫的電腦，對方下載她的履歷後，點開資料夾，想要看看檔案被存到哪裡，眼尖的她卻意外看見一個「神秘資料夾」，打開一看裡面竟存滿女性的清涼私密照，而這些女性除了有未婚夫的同事以外，其中一人還是她的親生妹妹，讓瑪莉亞十分崩潰。

對此未婚夫急忙解釋，自己是工作太無聊才會盯著這些照片，想像女子裸體的樣子，以尋求振奮和刺激感。不過未婚夫還在社群平台上瘋狂追蹤她親妹妹的一舉一動，甚至將照片截圖，拿來滿足自己的性慾望，誇張的行為讓她難以接受，毅然決然地向未婚夫提出分手。

影片曝光後立刻引發熱議，網友全都對她未婚夫的行為感到震驚不已，紛紛留言：「比之後再離婚要好，恭喜妳救了自己」、「這也太噁心了！希望妳早日從傷痛中走出來」、「這傢伙絕對有問題，這完全不是正常人會做出的事情」、「恭喜妳！閃過一顆地雷！」、「很高興妳在結婚前就發現他的真面目了」。