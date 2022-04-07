美國一名遊客在佛羅里達州公園裡，發現一條瀕臨滅絕的「環岩冠蛇」，當時牠早已死亡，但死相卻非常詭異，牠嘴裡咬著另外一條蜈蚣，好像是吞食到一半突然死亡，但蛇的死因究竟為何不得而知，讓專家們都直呼非常罕見。

綜合外媒報導，佛州魚類和野生動物保護委員會動物研究所（FWC Fish and Wildlife Research Institute）近日在臉書粉專分享一張怪照，在網路上引發討論，一名遊客在約翰·彭尼坎普珊瑚礁州立公園（John Pennekamp Coral Reef State Park）一條小徑上，發現一條喪命的環岩冠蛇（Tantilla olitica），且死狀詭異。

環岩冠蛇在吃幼年的巨人蜈蚣（Scolopendra alternans）時，不知什麼原因意外死亡，導致吞食過程永久定格，蜈蚣當時也已喪命，被蛇吞到一半，形成非常有趣的畫面。動物研究所提到，環岩冠蛇體長約17至22公分，主要以蜘蛛、蜈蚣、蠕蟲、昆蟲等為食，是美國佛羅里達州南部的特有種，但近幾年因棲息地減少，使牠們被列入瀕臨滅絕的蛇種。

動物研究所進一步提到，巨人蜈蚣成年後，體積與環岩冠蛇差不多，不過環岩冠蛇對蜈蚣的毒液免疫，但牠在吞食過程中卻突然死亡，目前也無法確認死因，指蛇在吃獵物時可能出了點問題，屬於非常罕見的畫面，這一條蛇連同蜈蚣被存放在佛羅里達自然歷史博物館（Florida Museum of Natural History）。