美國威斯康辛州一名男子日前在樹林裡，看到一頭鹿在遊蕩，但他卻發現不對勁，因為鹿的頭部竟插了一支箭，儘管身體受傷了，但似乎沒有對牠造成影響，而詭異景象曝光後，讓不少人都看了非常難過，表示「牠一定很痛苦，希望有人可以救牠」。

鹿就算頭部中箭，但牠還是很有活力，讓人忍不住聯想到電影裡的活屍。(影片來源/YouTube/Inside Edition)

綜合外媒報導，威斯康辛州的布斯（Collin Buth）日前騎自行車，經過米爾瓦基市的惠特納爾公園（Whitnall Park）時，聽到樹林裡有動靜，因此停下車查看，發現有一頭母鹿在散步，但他馬上就意識到不對勁，因為牠的頭上竟插著一支箭。

影片中可見，箭似乎射中母鹿的頭部後側，甚至還能清楚看到箭末端亮綠色的箭羽，而箭的前端則從母鹿的左臉露出來，但箭射中的位置，似乎沒有影響到母鹿的生存能力，牠還帶著箭在樹林中趴趴走，乍看之下宛如一頭「活屍鹿」，過程也被布斯拍下。

布斯表示，米爾瓦基市僅有一些區域開放狩獵，而惠特納爾公園則是禁獵地區，目前無法確定母鹿是否是在該公園被射傷，還是在其他地方中箭後來到此處。州保護管理員哈弗科恩（Samuel Haferkorn）表示，布斯並非第一個看到母鹿的人，在幾月前也曾有民眾向相關單位報告此事件，目前威斯康辛州自然資源部已介入了解當地是否有非法狩獵活動。