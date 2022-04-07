開車載寵物出門時，一定要做好安全措施，以免意外發生。近日德國一名男子收到超速罰單，然而照片上的駕駛竟是他飼養的博美犬，讓男子超級傻眼，照片在網路上曝光後，瞬間引發網友熱議。

Mein Onkel wurde rr mit seinem Hund auf dem Schoß geblitzt pic.twitter.com/dwQyF9BJ79 — Don Kylian (@Armendaus03) March 16, 2022

根據《The Dodo》報導，德國一名男子日前收到一張超速罰單，然而打開來一看，竟發現坐在駕駛座上的是一隻博美犬，從照片上可以看到，狗狗的前腳似乎放在方向盤上，雙眼直視前方，看起來非常專心在開車，而這隻狗狗就是男子飼養的博美犬，看到愛犬被開罰以後，瞬間感到傻眼又好笑。

男子的姪子也將這張罰單分享到推特上，他透露平時叔叔都會讓狗狗坐在副駕駛座，並用特殊的安全帶綁住牠，開車的時候牠才不會在車子裡亂跑，造成駕駛危險；然而事發當天，叔叔忘記替愛犬繫上安全帶，在經過測速照相機時，愛犬剛好跳到他的腿上，待了3秒左右才離開，沒想到這麼短暫的瞬間竟被測速照相機捕捉，讓2人都覺得很不可思議。

姪子也表示，雖然這張照片並沒有拍到男子的臉部，有罪證不足的可能性，但叔叔後來還是乖乖去繳交罰金。推文曝光後，網友們都覺得相當有趣，紛紛留言：「狗狗該如何支付50歐元（約新台幣1574元）的罰款？」、「這隻小狗開太快了吧」、「看來要加開一張無照駕駛的罰單」；也有人批評飼主的行為，認為這樣粗心大意是非常危險的，「駕駛中讓寵物在車上亂跑，應該要付比50歐元還要更高的罰款」、「一時的疏忽可能造成永遠的遺憾」。

在台灣飼主若要開車載毛小孩，必須將牠固定在後排空間，最好安置在寵物籠或寵物安全座椅上，並且不能讓寵物把頭探出窗外，否則將會違反《道路交通管理處罰條例》第30條，被處以3千元以上、9千元以下罰鍰。