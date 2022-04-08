泰國一名40歲人妻看上了38歲的有婦之夫，三番兩次不斷邀請對方和她一起玩3P，都被拒絕，男方甚至為了擺脫對方的糾纏多次搬家，卻一再被登門騷擾，該名人妻甚至惱羞成怒的持武士刀強逼上床，如今對峙畫面不斷在網路上瘋傳。

綜合泰媒報導，40歲人妻奧姆（Aum）去年看上了38歲的艾爾（Air），多次邀請艾爾夫妻能和她進行3P性愛，都被明確拒絕，但奧姆依舊不死心，三番兩次的狂盧對方，艾爾一家不堪其擾之下被迫離開曼谷，搬到暖武里府。原以為就此能迎來平靜的生活，沒想到奧姆又再次找上門，還對艾爾的11歲兒子進行威脅。

迫於無奈之下，艾爾又舉家搬遷到中部的碧差汶府居住，但奧姆透過管道又再次找到艾爾的落腳處，更獨自帶了一把武士刀「登門拜訪」，強迫夫妻倆與她發生關係。根據艾爾妻子所拍攝的影片可見，當時奧姆站在門外與艾爾對峙，甚至手持武士刀不斷往門縫狂戳，畫面怵目驚心。

影片曝光後隨即掀起網友熱議，艾爾夫妻猜測奧姆可能患有精神疾病，不過他們尚未就此事報警，只是為了安全起見，會趕快搬到其他地方避風頭。