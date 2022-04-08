海底有許多未知深海生物，仍是人類不了解的。俄羅斯一名漁夫經常在社群媒體，分享他在深海釣到的奇特生物，近日他至挪威海捕魚時，捕獲一條淡粉色的怪魚，身體兩側還有一雙翅膀與長尾巴，看起來像是一條龍，引發網友討論。

根據《每日星報》，從事商業拖網漁船工作的費多索夫（Roman Fedortsov），主要捕撈鱈魚、黑線鱈和鯖魚，有時會在海平面下3000英尺（約914.4公尺）處捕魚，經常捕到外型特殊的魚種，並分享至IG帳號「@rfedortsov_official_account」，擁有64.7萬粉絲追蹤。

費多索夫近日前至挪威「特羅姆瑟」（Tromso）附近海域，意外捕獲一條全身粉色的怪魚，擁有巨大的綠色眼睛，除了背鰭外，兩側還有一雙翅膀，而且尾巴非常長，照片曝光後累積2.2萬人按讚，不少網友驚呼「牠看起來有點像剛孵出的龍」、「長得好像卡通《花木蘭》裡的木須龍」、「我的天啊！難道龍真的存在？」。

鑑定結果顯示，這一條魚屬於銀鮫類（chimaera），是一種被稱為「幽靈鯊」的軟骨魚。費多索夫曾在摩爾曼斯克一間大學學習海洋科學知識，他也希望藉由自己讓更多人了解深海生物，「各種魚都有不同的美，不能說牠們醜或可怕，而且人們對於長相特殊的海洋生物非常感興趣」，他也提到生活於深海的魚類，必須承受極高的壓力，因此外型通常都較奇特。