人在家中坐，小心禍從天上來！美國一名網友透露，上月31日在家玩電腦時，沒想到窗外突然發來一發子彈，朝他的頭射來，好在當時他戴著耳機，替他擋下了流彈，驚險逃過死劫，不由得驚呼「如果不是戴著耳機，我在18歲的這個年紀就要去世了！」

美國加州一名網友「@Enough_Dance_956」日前在美國論壇Reddit上PO文指出，上月31日上午10點30分，一顆流彈穿過家中的窗戶，且不偏不倚擊中了他頭上戴著的耳機，雖然子彈被耳機擋下，但因為流彈威力強勁，他當下立即暈眩倒地，「如果不是耳機的品質夠好，我在18歲就死了，我甚至無法想像我的家人與朋友會怎麼經歷所有的痛苦。」

不過因為貼文是在愚人節當天發布，真實性遭到眾人質疑，也有人認為原PO是為了獲得免費耳機而拍的。後來原PO為了取信於人，緊接著PO了更多的事發照片證實確有此事，包括耳機上的彈孔、窗戶上明顯遭到子彈穿孔的痕跡、牆壁上的凹痕，甚至是子彈擦過耳機之後掉在床上的照片等，顯見事發當下，情況十分危急。

該款耳機的製造商事後也在推特上PO文表示「非常瘋狂的故事，我很慶幸他沒事！」甚至有意替原PO更換一副新的耳機，但原PO婉拒了對方的好意，並感謝耳機救了他一命。

貼文一出網友全看傻了，紛紛留言直呼「我不是想嚇唬你，你確定那真的只是個流彈而不是有人想殺你嗎？」、「這大概是最佳代言了」、「根本是防彈耳機啊」。