古代王朝為了鞏固勢力，不僅要處理好內政，也要與鄰近國家結盟，因此有不少公主成為外交犧牲品，被迫嫁到他國聯姻。漢朝一名公主為了增強漢在西域的勢力，先後嫁給三任國王，最終成功削弱匈奴的控制權，是歷史上非常了不起的外交家。

陝西師範大學歷史文化學院教授于賡哲指出，漢武帝時期的張騫認為，西域大國烏孫國（今伊黎河谷一帶）鄰近匈奴，兩國若是結盟，對於漢非常不利，因此建議進行聯姻，漢武帝聽取意見，派出江都王劉建的女兒「細君公主」嫁過去，並帶著300人、牛羊萬頭及金銀財寶。

由於當時烏孫國外交抱持中立態度，細君公主希望能讓漢與烏孫的關係變好，不過當時烏孫國不只與漢朝和親，同時又與匈奴結親，細君公主起初不斷賄賂烏孫王身邊的貴族，儘管當時漢朝與匈奴爆發戰爭，雖然已打下河西走廊，但與伊黎河谷距離遙遠，因此烏孫國無法直接感受到漢朝的勢力，並未因此對漢增加好感。

再者，細君公主在西域生活不習慣，而且丈夫年紀大，嫁到此處讓她非常不滿，她曾寫詩《悲愁歌》道出思鄉之情，不僅如此，細君公主為了解鄉愁，還求烏孫王蓋一棟漢朝式宮殿讓她住，不願意與丈夫同房，而在烏孫王駕崩前，要她嫁給自己的孫子「岑陬」，更是讓她難以接受，最終在漢朝皇帝逼迫下嫁給對方。

細君公主嫁給第二任丈夫後不久就過世，因此她並未改變漢朝對西域的影響，之後漢朝皇帝派出楚王劉戊的孫女「解憂公主」嫁到烏孫國，在公元前101年出塞，並在西域待了50年左右，先後嫁給烏孫三代國王，第一代是「軍須靡」，由於夫妻倆年齡差距大，因此膝下一直無子，待丈夫過世後，由於軍須靡匈奴妻所生的兒子「泥靡」尚小，因此傳位給軍須靡的堂兄弟肥王「翁歸靡」，解憂公主因收繼婚制嫁給對方。

解憂公主嫁到西域後，曾派使者到長安向漢昭帝報信，《漢書 常惠傳》記載，「公主上書，言『匈奴發騎田車師，車師與匈奴為一，共侵烏孫，唯天子幸救之！』」，指當時匈奴國聯手車師國進攻烏孫國，希望天子能夠來解救他們，之後漢朝發兵15萬人，與烏孫聯手擊退匈奴，烏孫之後又聯合鄰近國家反攻進匈奴國境內，導致匈奴元氣大傷，從此對西域的控制力大大降低。

不過，烏孫國歷代皇帝經常與漢朝、匈奴和親，因此國內一直有匈奴勢力，皇室該立哪個血統為繼承人，一直是爭吵不休的問題，直到元康二年（公元前64年），烏孫國向漢朝上書，表示欲立解憂公主與翁歸靡的兒子「元貴靡」為嗣，並願意與漢朝再次和親，漢宣帝得知後非常開心。

不僅如此，莎車國的老國王過世後，為了與漢朝、烏孫搞好關係，因此向漢上書，希望立解憂公主與翁歸靡的次子「萬年」為王，而他的長女「弟史」也嫁給龜茲王，鞏固漢朝在西域的勢力，豈料翁歸靡過世後，漢朝勢力減弱，親匈奴勢力竟打算立匈奴子嗣「泥靡」為王，讓漢宣帝很不滿，和親之事也不了了之，解憂公主為了解決問題而嫁給泥靡，但夫妻倆關係不佳，因此她夥同漢朝使者刺殺泥靡。

但刺殺任務失敗，解憂公主與使者被士兵包圍，所幸西域都護鄭吉營救，他們才得以逃過一劫，事後漢朝皇帝想緩和兩國關係，因此帶黃金與藥物探望，並將使者派回長安斬首，之後烏孫國也爆發政變，翁歸靡的庶子「烏就屠」殺死泥靡自立為王，解憂公主的侍女「馮嫽」得知後向烏就屠勸說，漢朝勢力大，與他們作對相當不利。

烏就屠經過考量後，決定與漢朝和解，烏孫國從此一分為二，以元貴靡為大昆彌（烏孫國對王的稱呼），烏就屠則為小昆彌，漢朝也如願在西域鞏固勢力，而解憂公主見自己任務達成，最終獲得漢宣帝同意後，帶著孫子與孫女回到長安，獲得不少賞賜，兩年後去世，可說是對漢朝貢獻最大的公主。