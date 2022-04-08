有民眾日前在家中水池驚見一坨表面乾燥的不明泡沫，但撥開來卻是濕潤且有黏性，撈起來放置幾天後形狀也沒有任何變化，讓他十分擔心會影響到水質和飼養的朱文錦，因此上網請教。對此就有網友直指是「樹蛙的卵泡」，也有人認為是稀有物「太歲肉靈芝」，直呼「這下發財了！」

原PO在臉書社團《爆系知識家》PO文透露，在家中水池角落邊，距離地面約2至3公分高的地方有一坨泡沫，「表面是乾的，撥開裡面是濕潤的，而且像鼻涕一樣黏黏的…」仔細看裡面還有一顆一顆黃色的小顆粒。

原PO將其撈起靜置了幾天，發現「泡沫」形狀沒有任何變化，直到撥開後的一個禮拜才默默消失，因為水池裡只有飼養朱文錦，不禁好奇究竟是從哪裡來的異物。

原PO表示，不明物體的表面乾燥，但撥開後裡面呈現濕潤狀態。（圖／翻攝自臉書《爆系知識家》）

貼文一出隨即掀起網友熱議，「應該是樹蛙的卵泡」、「青蛙下蛋」、「蛙或蟾蜍卵，如果是外來種，就要快滅」、「樹蛙蛋，目測為台北樹蛙或莫氏樹蛙，莫氏樹蛙的可能性高一點」、「青蛙卵泡，恭喜你要當阿公了」。

不過也有人認為是俗稱「太歲」的肉靈芝，紛紛留言驚呼「這是太歲，很稀少的」、「如果是太歲你就發財了」、「太歲？這是一種目前沒有完整科學解答的菌類，牠們會聚在一起，而且無限增生，吃起來的口感聽說像肉」。

肉靈芝是古代神話生物，民間認為它是太歲神的化身，秦始皇就曾3次派人尋找這常人所稱的長生不老藥。肉靈芝詳細組成物至今未明，可能是一種由黏菌、細菌和真菌所構成的稀有聚合體，一般發現者皆形容像是肉塊，在許多古代小說和藥書中都有記載，不過其存在、作用和藥效，在生物學界始終有爭議，建議收藏研究為主，不可輕易食用。