這是什麼生物？澳洲一名男子日前在海邊跑步時，發現礁石上有一隻詭異海怪，好奇靠過去查看，發現這一隻動物擁有類似人類的嘴唇，但身體卻像是一條魚，由於不清楚牠是何種動物，因此將其模樣拍下並分享至網路，引發討論。

根據當地媒體報導，蘭伯特（Drew Lambert）近日在雪梨邦代海灘（Bondi Beach）跑步時，發現岸邊倒臥一條怪魚，因此上前查看，發現牠的外型非常詭異，看似是一條魚，但卻擁有像是人類的嘴唇，而且非常的豐厚，身體則呈現捲曲狀，還有類似鯊魚的皮膚。

蘭伯特表示，他在當地居住20多年，從未見過這種生物，「牠的嘴唇非常奇怪，好像被醫美豐唇過一樣，非常腫脹，牙齒也很奇怪」，他也將怪魚的照片分享至網路，網友紛紛表示「這可能是一條赤魟，死後泡水變得非常腫」、「看起來有點像澳洲雙鰭電鰩科」。

蘭伯特起初以為是鯊魚，因為牠的皮膚與尾巴與鯊類相似，但由於怪魚身上沒背鰭，此推測並不成立。雪梨海洋生物水族館負責人漢娜（Laetitia Hannan）證實，這一隻生物是「單鰭澳洲睡電鰩」（Coffin ray），又被稱作「Australian numbfish」，能夠發出電擊擊退掠食者，而這一隻電鰩外觀如此腫脹，是因牠死後內臟和胃裡的東西正在分解，因而產生氣體。