國外一名攝影師日前在南非克留格爾國家公園進行拍攝，發現一頭母水牛不停盯著一棵樹看，而樹上則有一隻花豹及小水牛屍體，才知牠獵殺母水牛的幼崽，並將牠叼到樹上，而母水牛發現後非常不捨，因此不停在樹邊徘徊，甚至守在附近約一天的時間，讓攝影師看了非常難過。

根據《Latest Sightings》報導，動物攝影師斯特里博斯（Yves Strybos）經常在南非進行拍攝工作，日前他開車行經克留格爾國家公園（Kruger National Park）一路段時，發現路上有幾隻鬣狗，隨後又看到一頭母水牛，待在一棵樹附近不肯離開，起初以為牠遭到攻擊，因而受傷無法行動。

仔細一看才發現，樹上有一隻雄性花豹，牠將剛獵到的水牛幼崽叼到樹上，似乎準備要大快朵頤一番，斯特里博斯頓時才了解，樹底下的其實是水牛媽媽，牠似乎想救回自己的孩子，因此久久不肯離開，斯特里博斯待在附近拍攝約1小時後，花豹跳下來躲開母水牛並離開，而幼崽屍體依舊掛在樹上，母水牛則是持續往樹上看，似乎在等待奇蹟。

斯特里博斯驅車前往其他地方，回程時特地到樹附近查看，發現花豹晚上才又出現，將幼崽從樹上取下，叼到附近享用，讓斯特里博斯不禁感嘆，「這是一個史詩級的罕見畫面」，他也將過程分享至IG，不少網友表示「身為一名母親，我為水牛感到心痛，但這就是既殘酷又美麗的大自然」、「雖然我知道這是大自然的規則，但親眼目睹還是難以接受」。