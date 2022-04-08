清朝雍正皇帝經歷九龍奪嫡爭鬥，總算辛苦上位，在位期間勤於政事，對內政民生的問題進行鐵腕施政，諸多改革受到後世肯定，在康雍乾盛世的延續具有承上啟下的重大作用。然而雍正雖然政績赫赫，但是卻有一個痛處，就是4名親生女兒全部夭折早逝，他也為此收養了3名養女，全為了一個特殊原因。

根據《搜狐網》報導，雍正一共有4名親生女兒，只有齊妃生下的次女和碩懷恪公主活到成年，但也在23歲那年因病過世；其餘3名女兒均不到1歲就不幸夭折。對此，雍正特別收養了兄弟們的女兒作為養女，分別為和碩淑慎公主、和碩端柔公主，以及和碩和惠公主。

事實上，雍正之所以廣收養女，最重要的原因是為了「扶蒙」，顧名思義就是和蒙古部落聯姻。眾所皆知，清朝是滿族入主中原，為了拉攏蒙古族，早在努爾哈赤時期，就經常進行政治聯姻，除了皇上會娶蒙古女子為妃，清朝公主也會下嫁給蒙古貴族，因此雍正才會收養親姪女作為聯姻的工具。

其中，和碩淑慎公主是康熙時廢太子胤礽的第6個女兒，雍正4年時，嫁給了蒙古科爾沁博爾濟吉特氏觀音保；至於和碩端柔公主，原是康熙16子、莊親王允祿的嫡長女，雍正5年時，雍正為了拉攏蒙古部落，將其下嫁給郡王博爾濟吉特齊默特多爾濟，而從小嬌生慣養的她得知要遠嫁蒙古後，哭鬧拒絕，氣得雍正對其撂下狠話，要她在自盡跟遠嫁二擇一，最終她只能答應。

和碩和惠公主則在雍正7年嫁給蒙古喀爾喀博爾濟吉特氏的多爾濟塞布騰，儘管嫁給了蒙古的王公貴族，但和碩和惠公主並沒有去到蒙古草原，而是留在了京城，顯見雍正對她的寵愛。不過和碩和惠公主在雍正9年時就香消玉殞，年僅18歲就撒手人寰。