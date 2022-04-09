許多養狗的飼主平常會定時帶愛犬到公園散步，因此在公園裡也能觀察出台灣民眾比較喜歡飼養哪種狗。日前有一名網友表示，他近日發現台灣民眾養柴犬的比例高，讓他好奇原因為何，因此在PTT上發文引發討論，飼主們也列出養柴犬的優缺點。

一名網友在PTT表示，以前台灣民眾比較喜歡養小型犬，因此在公園經常能看到紅貴賓或瑪爾濟斯，但近幾年民眾的口味似乎改變了，現在到處都能看到柴犬，「大概群狗裡面有一半都是柴犬吧！柴犬有什麼特別吸引人的點嗎？不然怎麼現在大家都在瘋狂養柴柴？」。

許多網友認為，柴犬外表可愛是最大主因，而且體型適中、不愛亂叫，飼主只要幫狗做好基本護理，柴犬相對於其他犬隻味道較不重，「可愛啊！身邊的女生朋友養柴犬，全都是衝著牠可愛」、「柴犬洗澡後可撐3天沒味道，貴賓撐3分鐘都不可能」、「顏值高啊！小型犬神經質吵死了」、「可愛、安靜且體味淡，不過個性很傲嬌」、「只有柴犬帶出去會被説『柴柴耶』」。

但也有人提出缺點，其一就是柴犬容易掉毛，再者牠們運動量大，並不適合居家飼養，「特別可愛、體型適中、不愛叫、沒體味，但唯一特別明顯的缺點是掉毛量誇張」、「其實柴犬不好養會掉毛，但很安靜是真的」、「養了不後悔，我家3隻養10年了，但不適合養在台北，牠們需要運動量」、「柴犬本來就可以很安靜，看你怎麼教，但是掉毛很煩」。

不過也有網友認為，柴犬確實是很可愛，但如今一窩蜂飼養柴犬，也與台灣民眾愛跟風的習性有關，由於近幾年日本流行養柴犬，因此也在台灣掀起旋風，就像幾年前台人突然流行養米格魯一樣。