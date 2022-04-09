英國康瓦爾郡附近沙灘上，近日出現一具約4公尺長的格陵蘭鯊屍體，科學家對其進行研究，表示格陵蘭鯊最長能活到400歲，而牠約100歲左右，因此屬於幼鯊，另外還發現牠的大腦變色且充血，推測死因是「腦膜炎」，此發現也是該物種首起腦膜炎死亡案例，但詳細患病原因仍需待一步釐清。

綜合外媒報導，一名飼主上個月在康瓦爾郡彭贊斯海邊遛狗時，發現一條擱淺的4公尺格陵蘭鯊（Greenland Shark），隨即通報相關單位幫忙，但救援隊到場時，格陵蘭鯊已順利被沖回海裡，豈料兩天後1艘遊覽船又再度見到格陵蘭鯊，但卻已變成一具浮屍，陳屍於紐林港（Newlyn Harbour）附近海灘。

康沃爾海洋病理學團隊將格陵蘭鯊帶回實驗室解剖，發現牠的大腦變色且充血，而且腦部周圍液體呈現混濁，液體中還分離出「巴斯德氏菌」（Pasteurella），認為牠應該是因患腦膜炎（meningitis）而喪命，但目前尚不清楚牠是如何感染，也沒有足夠的證據證明這種疾病是人為因素造成，例如污染。

I can't stop thinking about this Greenland shark, recovered dead from the sea this evening. Even if she was "only" just over 100 years old, she has shared the Earth with thylacines and passenger pigeons. She swam calmly in the deep ocean as wars raged above her. pic.twitter.com/CicqMwgC4W — Rosie Woodroffe (@RosieWoodroffe) March 15, 2022

倫敦動物學會鯨類擱淺調查計劃（CSIP）病理學小組負責人狄維爾（Rob Deaville）表示，這一條格陵蘭鯊約100歲左右，該物種最長能活到400歲，因此牠還屬於幼鯊，但身體狀況不佳，胸鰭周圍的軟組織內有出血跡象，胃裡還有淤泥，代表牠擱淺時可能還活著，「牠是我見過最古老的生物，我們第一次對該物種進行屍檢，這類非比尋常的擱淺，讓我們更了解海洋生物，牠患有腦膜炎，可能是世界首例」。

格陵蘭鯊是唯一能在北極海度過一整年的鯊魚物種，由於牠們新陳代謝緩慢，因此能夠適應冰冷的水溫，每年長不到1公分，心臟每分鐘跳動5至6下，生長速度慢成為牠們長壽的原因，平均年齡約272歲，最長壽命超過400歲，是地球上已知最長壽的脊椎動物。