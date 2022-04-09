英國康瓦爾郡附近沙灘上，近日出現一具約4公尺長的格陵蘭鯊屍體，科學家對其進行研究，表示格陵蘭鯊最長能活到400歲，而牠約100歲左右，因此屬於幼鯊，另外還發現牠的大腦變色且充血，推測死因是「腦膜炎」，此發現也是該物種首起腦膜炎死亡案例，但詳細患病原因仍需待一步釐清。
綜合外媒報導，一名飼主上個月在康瓦爾郡彭贊斯海邊遛狗時，發現一條擱淺的4公尺格陵蘭鯊（Greenland Shark），隨即通報相關單位幫忙，但救援隊到場時，格陵蘭鯊已順利被沖回海裡，豈料兩天後1艘遊覽船又再度見到格陵蘭鯊，但卻已變成一具浮屍，陳屍於紐林港（Newlyn Harbour）附近海灘。
康沃爾海洋病理學團隊將格陵蘭鯊帶回實驗室解剖，發現牠的大腦變色且充血，而且腦部周圍液體呈現混濁，液體中還分離出「巴斯德氏菌」（Pasteurella），認為牠應該是因患腦膜炎（meningitis）而喪命，但目前尚不清楚牠是如何感染，也沒有足夠的證據證明這種疾病是人為因素造成，例如污染。
倫敦動物學會鯨類擱淺調查計劃（CSIP）病理學小組負責人狄維爾（Rob Deaville）表示，這一條格陵蘭鯊約100歲左右，該物種最長能活到400歲，因此牠還屬於幼鯊，但身體狀況不佳，胸鰭周圍的軟組織內有出血跡象，胃裡還有淤泥，代表牠擱淺時可能還活著，「牠是我見過最古老的生物，我們第一次對該物種進行屍檢，這類非比尋常的擱淺，讓我們更了解海洋生物，牠患有腦膜炎，可能是世界首例」。
格陵蘭鯊是唯一能在北極海度過一整年的鯊魚物種，由於牠們新陳代謝緩慢，因此能夠適應冰冷的水溫，每年長不到1公分，心臟每分鐘跳動5至6下，生長速度慢成為牠們長壽的原因，平均年齡約272歲，最長壽命超過400歲，是地球上已知最長壽的脊椎動物。
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