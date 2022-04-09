印度泰米爾納德邦一處公車站附近出現一具男性屍體，路過民眾發現後隨即報警，當時有一名男子懷疑死者是自己的親戚，因此聯絡家屬來指認，死者兒子到場後，確認這具屍體就是自己的父親，隨即悲痛處理後事，豈料下葬後4天，死者竟復活回到家裡。

Man, 60, returns home alive after kin bury ‘body’ in Tamil Nadu https://t.co/Mj60QSaRRl — TOI Cities (@TOICitiesNews) April 5, 2022

根據《The Indian Express》報導，日前一名男子陳屍泰米爾納德邦埃羅德（Erode）一處公車站附近，一名路過民眾發現他可能是自己的親戚，因此聯絡死者的28歲兒子卡斯（M Karthi）來指認，而對方看到屍體後，確認是自己55歲父親「穆爾西」（Moorthy）。

卡斯表示，父親是一名臨時工，前幾天至卡纳塔卡邦（Karnataka）田裡收割甘蔗，豈料途中卻不幸過世，讓一家人都非常難過，警方進行屍檢與相關法律程序後，就讓卡斯將父親的遺體領回，他們在當天舉辦喪事，並將其下葬，豈料過了4天，穆爾西竟又出現在家裡，死而復生讓一家人難以置信。

當地警方提到，「卡斯當時向我們告知，下葬的死者並非父親，由於兩人長得非常像，導致他們也搞錯，我隨後檢查相關照片後，發現他們簡直是雙胞胎」，而他們進一步詢問穆爾西，得知他日前去卡納塔卡邦附近一個小鎮收割甘蔗，但因工作繁忙延誤下班的時間，導致他無法準時回到家，而且他也沒有手機能與家人聯絡。

穆爾西的妻子也表示，她當時抱著屍體哭了2、3個小時，但並未察覺到異狀，一直以為死者就是她的丈夫。警方目前已將遺體取出，並重新進行驗屍，同時向附近城鎮發出通知，用以了解是否有失蹤人口，並呼籲若有居民的親戚失蹤，要盡快與他們聯絡。