大陸一名飼主近日因心肌梗塞過世，由於他膝下無子，因此後事交由親戚處理，豈料飼主生前飼養的2隻狗，竟直接被趕出家門，而牠們久久不肯離開，不停在自家附近徘徊，鄰居得知後非常不捨，隨即聯絡動保團體幫忙安置，此事曝光後讓許多網友非常氣憤。

綜合陸媒報導，遼寧省大連市一名老人近日心肌梗塞過世，由於他膝下無子女，因此養了2隻狗作伴，一隻10歲母狗與牠4歲的兒子，而飼主死後由親戚辦理後事，但他們似乎不願照顧寵物，也未幫2隻狗找新家，竟直接將牠們趕出去，而狗狗們不願離開，守在家門附近。

2隻狗似乎非常想念飼主，期間還趴在主人的一件衣服上磨蹭，雖然衣服之後被清潔隊收走，但牠們仍然待在原地不肯離開，連餓2天沒有食物吃，附近的鄰居看了非常難過，由於他已養了4狗2貓，沒辦法再收留牠們，因此聯繫當地動保團體，目前2隻狗已受到妥善安置，之後將幫忙牠們尋找新主人。

不少網友得知後表示，「感覺這種情況，狗應該也要拿點繼承權，以後我老了，就給寵物立個遺囑，指定飼養人須留一筆錢供寵物養老」、「親戚拿走他的一切，卻獨獨丟下飼主生前最心愛的寶貝」、「我女友的同事在30歲左右過世，他生前飼養的2隻橘貓同樣也被家人扔出去，之後有人看到牠們在路上翻找食物吃，真的很可憐」、「太冷血了吧！房子都繼承了，2隻狗又不是多大的負擔」。