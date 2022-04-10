英國有一名外科醫師在1980 年代，花了相當於新台幣1萬元左右的價格買下一個花瓶，起初只覺得該藝術品非常漂亮，並放在廚房展示，醫師過世後，他的兒子將花瓶拿去鑑定，發現它竟是清朝乾隆皇帝的收藏品，粗估價值高達15萬英鎊（約564萬新台幣）。

Chinese vase found in family home belonged to 18th century emperor https://t.co/1jx9Dg8KaF via @MailOnline — Hester (@HesterMcQueen) April 8, 2022

根據《鏡報》報導，外科醫師在1980年代相中一個中式花瓶，並以相當於新台幣1萬元價格將它買下，花瓶呈現鈷藍色，高2英尺（約61公分），並以金銀兩色上釉，瓶上繪有象徵「長壽、繁榮」的飛鶴及蝙蝠，待外科醫師過世後，花瓶便傳給他的兒子收藏。

醫師的兒子近日決定出售花瓶，專家進行估價時，發現花瓶底座印有一枚印記，顯示此為清朝乾隆皇帝的收藏品，認為花瓶品質非凡，清朝時可能被擺放於清宮大殿內展示，協助拍賣的拍賣商「Dreweatts」發言人表示，這個花瓶的品質卓越，而且裝飾精美，寓意也很吉祥，目前粗估價值約15萬英鎊（約564萬新台幣）。

Dreweatts亞洲陶瓷和藝術品顧問紐斯德（Mark Newstead）表示，「我們很高興能將如此重要的花瓶展現在市場上，自從我在1990年代首次看到它時，就覺得花瓶非常特殊，一開始它被放在廚房裡，我再度造訪時，花瓶則被搬出來擺在飯廳最顯眼的地方展示，雖然原主人已過世，但他的家人得知花瓶的價值後都非常開心」。