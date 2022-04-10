英國有2名探險家日前在路邊發現一棟外型可愛的廢棄小屋，沒想到進入查看後卻看見驚人一幕，這才知道竟是一間久未使用的停屍間，裡頭還存有放過屍體的冰櫃，畫面曝光後隨即掀起網友熱議。

根據《鏡報》報導，英國當地探險家經常在臉書粉絲專頁《Urbexcr》記錄他們在各地旅行的所見所聞，尤其是有趣的廢棄建築和結構，日前他們最新發現一座磚砌建築，位於一條繁忙的街道上，雖然外觀看起來並沒有特別之處，就像是一般的住家，在好奇心的驅使下，他們決定推門進入查看，沒想到卻發現裡頭藏有驚人秘密。

根據照片顯示，該間廢棄小屋過去曾被作為停屍間使用，裡頭有3間小房間，第1個房間放置了大型的冷凍冰櫃，第2個房間則擺放了放置屍體的鋼製檯面，第3個房間則是間小型辦公室，擺滿了破舊桌椅和文件，讓探險家們忍不住驚呼，「我無法形容這個地方是多麼的詭異和迷人，它很小，但可以容納所需的一切。看到停屍間的桌子和曾經擺放過屍體的冰櫃，有一種超現實的感覺」。

粉專指出，這間小小的停屍間位於當地一間醫院附近，興建於1892年，不確定最後一次使用是何時，但根據他們了解，已經停用至少12年。畫面曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛留言直呼「有趣的發現，但讓人毛骨悚然」、「停屍間裡竟然有火爐」、「很棒的照片，我感覺到這個地方有一種壓倒性的平靜，很想去看看」。