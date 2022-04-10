古代皇室享受榮華富貴，不少男人只盼當上駙馬，從此仕途平步青雲。不過唐朝的名門士族對於這樣的「榮寵」卻避之唯恐不及，導致唐朝在長達290年的統治中，多達210位的公主，嫁出去的只有130位，這樣的現象讓身為父親的皇帝也只能在一旁乾著急，甚至還發生過唐宣宗當街搶駙馬的離譜情事。

根據《搜狐網》報導，唐朝青年才俊、王公貴族對於國婚反應冷淡，主要有4大原因，首先是「女權過高」，唐朝女子地位提升，受到的約束相對較少，這使得唐代有才、有能力、有權力的婦女能在社會舞台上發揮作用。除了有不少女官，公主地位更為崇高。

其次是「沒有婦德」，唐朝社會極度開放，公主們的私生活同樣精采，有些公主在婚前就豢養了不少男寵，婚後也不守婦道，濫情荒淫的行徑在當時朝野皆知。據史籍記載，太宗之女高陽公主公然與多名僧人、道士私通；高宗之女太平公主則向武則天獻上自己的男寵，諸如此類的情況不但讓駙馬難堪，還會為整個夫家帶來恥辱。

第三是「駙馬地位低下」，與皇室結為親家，美其名是公主招婿，其實是駙馬嫁給公主，就算駙馬身分高貴，但是公主畢竟是皇帝的女兒，如此一來，駙馬不可以三妻四妾，也不能要求妻子三從四德，婚後事事必須以公主為尊，加上公主多半嬌生慣養，更以囂張跋扈、無理取鬧居多，常讓駙馬有苦難言。再者，雖說夫妻同住公主府，但公主府並非歸駙馬所有，駙馬也只有居住權，沒有使用權，一旦公主去世，駙馬守孝3年後就必須搬出公主府。若是駙馬先離世，那麼公主還可另選駙馬。

最後是「駙馬難以升官」，唐朝駙馬的官銜雖然高，但其實都是閒職，沒有實權。據統計，唐朝一共有210位公主，結過婚的130位，這之中，不乏有人結過2、3次婚，但是在上百位駙馬中，能擔任朝廷要員的僅有10人左右，剩下的多半沒有正式的一官半職。

基於上述種種原因，唐朝男子們認為國婚是一場「不划算的買賣」，對於迎娶公主避之唯恐不及，最有名的莫過於唐宣宗，看上了名叫鄭顥的青年才俊，當得知對方早就和人定親，且在迎親的半路上，不惜一封詔書八百里加急，硬生生把迎親隊伍給攔截，最後鄭顥迫於無奈只能改娶萬壽公主為妻。而唐宣宗極為重視這段姻緣，還給公主定下3規定，包括不得瞧不起夫家、不得干預政事，若是丈夫去世且留有兒子則必須守寡，不得改嫁。