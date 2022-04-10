有網友日前PO出一張照片，畫面中可見，桶子上插滿了眾多竹籤，且每根竹籤夾上各式鈔票，猶如一株「金錢樹」，讓他看了一頭霧水，不禁好奇背後用途。畫面曝光後隨即掀起眾人熱議，並釣出內行人解答。

原PO日前在臉書社團《爆廢公社》PO出一張照片，只見粉色的桶子上插滿了不少竹籤，但驚人的是，每根竹籤上頭都夾著百元和五百元面額的鈔票，讓他看了百思不得其解，不禁好奇「這是何用途？」

貼文一出也被轉貼至《爆料公社》粉專，就有內行人解答這是泰國金錢樹，「泰國人在台捐獻做善事的」、「泰國錢樹，捐給廟做功德的」、「在泰國，寺廟舉辦活動時，讓大家可以隨喜做功德」、「泰國捐款活動會集資捐款，屆時會給要捐款的單位，例如寺廟、醫院、學校等等」。

據悉，金錢樹是泰國添香油錢的獨特方式，寺廟通常會放一盆人造假樹，並且在一旁提供竹籤，方便讓信徒將香油錢夾在竹籤中，接著再插上金錢樹即可，是不記名且完全公開的捐獻方式。民間團體也會設置金錢樹，待金額達到一定數量後，再捐獻給需要的單位使用。