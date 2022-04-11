每天使用的日常用品中若發現裡頭暗藏機關，真的會讓人毛骨悚然。日前就有民眾透露，將壞掉的球鞋拆解後，赫然發現鞋底竟然藏了一塊電路板，讓他驚呼「是不是被定位了！」

原PO日前在臉書社團《爆廢公社公開版》發文指出，將壞掉的鞋底撕開後，卻發現內部藏了一塊神秘的電路板，讓他越看越心慌，「鞋底裡發現這東西，我是不是被定位了！」畫面中可見，球鞋的底部有一個長方形的空間，裡頭嵌進一塊連著電線的電路板，讓原PO不禁好奇背後用途。

畫面曝光後隨即掀起網友熱議，紛紛打趣笑說「這是發射到外太空的按鈕」、「要爆炸了，剪紅線」、「用力剁腳就會飛上天的武器」、「傻眼，現在穿鞋子也要防這個喔」、「這比豆腐頭攝影機還扯」。

不過也有內行人一看秒懂，隨即安撫原PO的緊張情緒，「旁邊還有一圈LED燈條，這是發光鞋的吧」、「小孩最愛的那種發光鞋，看電路板就知道是LED燈連接」、「壓力感測＋LED燈光控制」、「比較高級的發光鞋吧，板子上還標示RGB的接點」、「旁邊一圈燈條那麼明顯」。