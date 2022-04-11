流浪貓露宿街頭，為了溫飽必須四處討食，經常過著有一餐沒一餐的生活。日前馬來西亞一名網友經過肯德基時，看見一隻流浪白貓靜靜地蹲坐在店門口，儘管大門敞開牠也沒有隨意闖入，背影看起來乖巧又可憐，讓人心疼不已。

這名馬來西亞網友本月6日在Facebook分享2張照片，他路過位於沙巴山打根的一間肯德基時，看到店門口坐著一隻流浪白貓，雖然牠眼睛直盯店內，似乎非常飢餓，而且肯德基的玻璃門也是敞開的，但牠沒有隨意闖入，反而乖巧地待在原地，靜靜地等待好心人餵食。

網友們看到白貓懂事的行為和可憐的背影，都感到相當心疼，紛紛留言：「我要是看到這樣的喵喵，一定給牠買隻雞腿吃」、「想吃肯德基，可惜沒帶錢的貓貓」、「想吃啥我請你！」、「牠好有禮貌」、「我不相信有人看到這景象還能無動於衷」、「可憐的毛小孩」、「牠會不會只是在等自己的主人出來？」。

所幸PO主後來在留言處更新後續情況，不久後肯德基的店經理有出來餵食，白貓終於如願以償吃到美味的食物。另外有網友質疑，貓咪適不適合吃這種油炸的食物，對此有人指出，雞肉在醃製時會添加許多調味料，可能導致貓咪罹患腎臟病，因此建議不要給寵物貓食用，但對於流浪貓來說，溫飽都成問題，不如讓牠們吃飽比較重要。