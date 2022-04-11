恐龍滅絕的原因眾說紛紜，其中最被科學界接受的便是「小行星撞地球」，不過仍有少數學者認為，滅絕事件是緩慢發生的，而原因就是逐漸改變的海平面和氣候。然而近日有科學家找到完整的恐龍腿化石，且研究後發現牠是是瞬間死亡的，推測這隻恐龍很可能就是在小行星撞擊地球那天不幸死亡。

Fossil of dinosaur killed in asteroid strike found, scientists claim https://t.co/CdlmacQpHd — BBC News (World) (@BBCWorld) April 7, 2022

根據《BBC》報導，科學家在美國北達科他州西南部的考古遺址坦尼斯（Tanis）發現許多古生物化石，包含被碎片包裹住的魚類、被木頭貫穿的烏龜、躲在洞穴內死亡的哺乳類動物，還有尚未孵化、死在蛋中的翼龍胚胎，以及一根恐龍的完整腿化石，研究後證實腿骨的主人是一隻草食性恐龍，學名為奇異龍屬（Thescelosaurus）。

倫敦自然歷史博物館的巴雷特（Paul Barrett）教授表示，研究過後未在腿上發現生病或啃咬、受傷的痕跡，其完整程度看起來就像是被外力狠狠扯下，認為這隻恐龍很可能是在一瞬間死亡；再加上坦尼斯遺址與當初小行星撞擊地球所留下的希克蘇魯伯隕石坑（Chicxulub crater）只差3000公里，因此科學家們推斷，這隻恐龍應該就是在災難當天不幸死亡。

坦尼斯遺址在2008年首次被發現，它被認為記錄了希克蘇魯伯小行星撞擊後的幾分鐘到幾個小時的事件，科學家曾在該遺址找到在災難後很快就死亡的6條魚，牠們的鰓裡有小顆粒，為熔融「微隕石」碎屑。這些發現一再證實，坦尼斯遺址似乎和小行星撞擊地球的災難，有著一定程度的關聯性。