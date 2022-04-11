到了一定的年齡，許多男性就會開始出現掉髮危機，然而國外有一名男子，在6年前上大學時就已經開始掉髮，沒想到停止使用洗髮精後，竟出現驚人反轉，頭髮不但變健康了，還變得更加茂密，讓網友們看完全都震驚不已。

根據《鏡報》報導，外國男子尼克（Nick Coetzee）在TikTok上透露，6年前在大學時期，他就出現很嚴重的掉髮問題，甚至有大量的頭髮會掉在衣服上，所以他上學時都會多帶一件襯衫，因為他知道第一堂課結束後，衣服上就會全都是頭髮。

後來尼克認為，自己的掉髮問題應該和洗髮精有關，因此決定不再使用洗髮產品，沒想到才短短幾周的時間，他的頭髮就出現巨大的轉變，「令人驚訝的是，我的頭髮變得很健康。大家可能覺得不用洗髮精，頭髮會很油膩，但那只會維持前2~3周，過了一段時間後，頭皮上的天然油脂就會回來，並健康地保護頭皮，就算沒有用洗髮精也不會很油膩」。

尼克所使用的洗頭方法稱作「No poo Method」，影片曝光後立刻引發網友熱議，大家紛紛留言：「我也是因為掉髮，已經2年沒有用洗髮精洗頭」、「我30年來從未在頭髮上抹過東西，只用熱水洗，現在我是我們家族裡唯一有頭髮的人」；但也有人持不同的意見，「過去20年我都用洗髮精洗頭，我的頭髮現在還好好的」、「試了4個禮拜，我的頭髮油到不行」、「就算這個做法對你有用，但不見得對每個人都有效」。