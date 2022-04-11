風箏是歷史悠久的童玩，不少家長在假日時，都會帶著小朋友到公園、空地放風箏，不過你知道嗎？風箏最早被發明時，並不是拿來玩樂的，而是作為軍事用途，用來傳遞情報，甚至還有人把炸藥綁在風箏上，放到敵軍陣營上空，引爆炸彈殺敵。

綜合陸媒報導，風箏發明於東周春秋時代，而發明者為墨子，據《韓非子·外儲說》記載，墨子曾「費時三年，以木製木鳶，飛升天空」，不過只飛了一天就壞了，而這也是世界上最早的風箏，距今約有2400多年。後來魯班將木鳶加以改造，「公輸子削竹木以為鵲，成而飛之，三日不下」，以竹子為材料製成木鵲；直到東漢蔡倫發明造紙術後，才開始出現紙做的風箏，當時將之稱為紙鳶。

而風箏最早其實是被拿來作為軍事用途、傳遞情報，據南史卷八十《侯景傳》，南朝「侯景之亂」時，梁武帝被侯景圍困、城牆被包圍，有人獻計要放飛「紙鴉（風箏）」、向外求援，未料不幸被敵方發現擊落。到了明朝，還有一種火器叫做「神火飛鴉」，在鴉形風箏上裝置炸彈，飛到敵軍上空後引爆。

但與此同時，風箏在宋朝已經成為極具人氣的戶外玩樂活動，甚至成為清明節的固定傳統習俗，宋代周密在《武林舊事》中就有提到：「清明時節，人們到郊外放風鳶，日暮方歸」，另外北宋張擇端的《清明上河圖》和宋蘇漢臣的《百子圖》裡，都畫有民眾放風箏的形象。