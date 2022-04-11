清軍入關後，帶來了滿族文化和八旗制度，除了姓氏饒口之外，就連皇帝的名字都十分生僻難寫，讓外界不禁好奇，背後究竟有什麼樣的考量。對此，乾隆皇帝就曾說過一句話，曝光背後暖心用意。

根據《搜狐網》報導，古代皇帝多半以國號流傳後世，較少以本名稱呼，像是清朝康熙皇帝的本名為「玄燁」，雍正則為「胤禛」，並非生活中常用的詞彙，但也不至於太過冷門。

倒是嘉慶皇帝本名為「顒（ㄩㄥˊ）琰」、咸豐皇帝叫做「奕詝（ㄓㄨˇ）」、光緒皇帝則為「載湉（ㄊ一ㄢˊ）」，幾乎都不約而同選用了生僻字，要想全部唸對，顯然有點難度。

事實上，清朝皇帝幾乎以生僻字命名，背後源自於「避諱制度」，眾所皆知，封建時代講究階級制度，其中「避私諱」和「避官諱」是不得不的選擇，前者是指家族內，全家人要避用自己的祖先和尊長的名字。在《紅樓夢》中，林黛玉讀到「敏」字時，總是讀成「米」或「蜜」，為的就是避開母親賈敏的名諱。

至於官諱又叫國諱，一般情況下，要避諱的是皇帝的舊名、御名、廟諱等，有時一改就是勞師動眾，甚至連地名也要更改，違反者輕則面臨牢獄之災，重則滿門抄斬。

有鑑於此，乾隆就曾說過一句話，「與其改眾人之名，以避一人之名，莫若改一人之名，使眾無可避，較為妥善。」意思就是，與其改眾人的名字，後代子孫不如選用生僻字，能大幅減少民間的困擾，也因為這份貼心，成為了一段歷史佳話。