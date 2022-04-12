在真愛面前年齡、性別、外表都不是問題！馬來西亞一名女子在大學認識一名男子，並認對方為乾哥哥，原本大家都以為2人會譜出戀曲，未料乾哥哥竟愛上她的母親，並娶她母親為妻，出乎意料的發展讓眾人都看傻了眼。

根據《Tribun》報導，馬來西亞女子賽可（Ceqq Manehh）在大學時期認識一名男子，並依循當地傳統，認對方做自己的乾哥哥，不過2人的感情非常好，身邊不少朋友都認為他們最後會在一起、成為情侶，沒想到之後的發展竟跌破眾人眼鏡。

賽可在TikTok上分享，現年30歲的乾哥哥居然愛上她的50歲母親，儘管彼此年齡相差20歲，仍堅持要結婚，陪伴對方共度未來的人生。賽可最初得知真相時非常震驚，甚至有些難以接受，聽到2人要結婚，還一度持反對態度，但不久後她就想開了，表示願意接受真主的安排，看到媽媽幸福的模樣，她也相當欣慰；至於乾哥哥突然間變成繼父，她坦言自己還在調適中。

影片曝光後，網友們也十分驚訝，還有不少人留言獻上祝福，「像是電視劇會出現的劇情轉折哈哈」、「這讓我太震驚了，乾哥哥居然變繼父」、「我被搞糊塗了，到底要叫他哥哥還是爸爸？」、「祝你媽媽和繼父新婚快樂」、「只要真心相愛，年齡絕對不是問題！」、「願你媽媽和繼父永遠幸福」。