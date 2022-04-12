美國阿拉斯加近日被拍到一系列詭異照片，一道宛若「長蛇」般的怪雲懸在天空，引來人們議論紛紛，有人堅信是UFO飛行或是失事墜毀的畫面，更傳出陰謀論，懷疑是神秘武器測試，畫面曝光後隨即引起當地警方注意並著手調查。

綜合外媒報導，國外網友近日發現阿拉斯加懶山（Lazy Mountain）附近的天空出現神秘怪雲，並將畫面拍下並上傳網路。畫面中可見，一道超長怪雲從天際一路蔓延至山後，看起來宛若一條長蛇在空中爬行，讓他忍不住驚呼「我抬頭一看，發現這很奇怪，我的意思是，我會稱它為煙柱。這是一條穿過天空的黑色灰色條紋，看起來它正在直線下降」。

畫面曝光後，引來網友瘋狂猜測，包括俄羅斯導彈、流星出現、UFO墜毀、飛機失事、火山爆發、神秘武器測試等傳聞甚囂塵上，此言論也驚動了阿拉斯加州警方，並著手展開調查。

警方表示，事發當時沒有收到任何飛機失事或救援通報，事後也派出直升機到現場查看，並沒有發現異狀。由於當時有一架大型商務噴射機飛過該區，推測應是班機排出尾氣所形成的飛機雲，在太陽光的映照下而形成的特殊景象，而這些飛機雲可在空中滯留數秒甚至好幾個小時的時間。