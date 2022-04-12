泰國一名女童上廁所時，雙眼意外遭眼鏡蛇的毒液噴中，她瞬間崩潰大哭，且睜不開雙眼，媽媽發現異狀後，立刻將女童送醫治療，所幸目前已經沒有大礙，而驚悚的現場照則在網路上瘋傳。

根據《Sanook》報導，來自羅勇府的3歲女童獨自上廁所時，遇到一條眼鏡蛇，過程中她可能因為好奇而靠近蛇，未料雙眼慘遭毒液噴中。女童的母親表示，孩子上完廁所出來就突然大哭，還不斷揉眼睛，才發現她的眼睛睜不開，後來還在廁所內看見一條大蛇，嚇得她立刻求救。

救援人員接獲報案後，急忙趕往現場，他們在馬桶水箱旁找到這條長約2公尺的眼鏡蛇，由於空間太過狹窄不容易捕捉，所以救援人員先把洞堵住，防止牠從下水道逃跑，最終順利抓到蛇。另外，救援人員本來想先替女童沖洗眼睛，進行簡單的處理，但女童不願意，只好迅速將她送醫治療，所幸目前已經沒有大礙。

這起事件之後在網路上瘋傳，從照片上可以看到女童睜不開眼睛，趴在媽媽懷中痛哭的模樣，發布照片的網友也呼籲所有家長，千萬不要讓孩子獨自上廁所，「因為蛇喜歡藏匿在陰暗潮濕的地方，這名女童就是去上廁所時，雙眼被蛇的毒液噴中」。

據了解，事發地點是一座人造足球場，因為新冠疫情暫時關閉，老闆請來自緬甸的夫妻住在這裡幫忙看管；而被抓到的眼鏡蛇，腹部有明顯腫脹，應該經常躲在廁所中，捕食附近的蟾蜍。